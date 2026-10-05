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STOXX 50 im Blick

Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

So bewegte sich der STOXX 50 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,671.20 EUR 5.20 EUR 0.31 %
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AstraZeneca PLC
141.95 EUR 0.80 EUR 0.57 %
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BP plc (British Petrol)
6.58 EUR -0.06 EUR -0.95 %
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Enel S.p.A.
8.84 EUR 0.09 EUR 1.06 %
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GSK PLC Registered Shs
21.00 EUR 0.34 EUR 1.65 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.51 EUR 0.06 EUR 0.98 %
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London Stock Exchange (LSE)
96.96 EUR 2.46 EUR 2.60 %
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Nestlé SA (Nestle)
80.13 EUR 0.17 EUR 0.21 %
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Novartis AG
126.42 EUR 1.82 EUR 1.46 %
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Novo Nordisk
33.30 EUR 0.46 EUR 1.40 %
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Rheinmetall AG
975.00 EUR -7.60 EUR -0.77 %
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Rio Tinto plc
85.23 EUR 0.23 EUR 0.27 %
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UBS
43.28 EUR 0.46 EUR 1.07 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,359.83 EUR 39.13 EUR 0.74 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent höher bei 5.315,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 5.322,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5.298,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.334,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.296,81 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der STOXX 50 bei 5.431,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 5.479,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4.758,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,22 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,85 Prozent auf 82,40 GBP), Rio Tinto (+ 1,80 Prozent auf 71,83 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,31 Prozent auf 6,43 EUR) und UBS (+ 1,26 Prozent auf 40,03 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil GSK (-1,15 Prozent auf 17,59 GBP), AstraZeneca (-0,89 Prozent auf 117,64 GBP), Novo Nordisk (-0,78 Prozent auf 246,80 DKK), Enel (-0,70 Prozent auf 8,74 EUR) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 74,48 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17.312.532 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 637,096 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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