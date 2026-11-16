Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

STOXX 50-Performance im Blick

Heute geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,13 Prozent auf 5.529,63 Punkte nach oben. In den Handel ging der STOXX 50 0,060 Prozent fester bei 5.525,93 Punkten, nach 5.522,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.530,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.522,43 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5.504,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 4.806,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 776,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 26,98 EUR), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 135,62 CHF), BAT (+ 1,03 Prozent auf 47,04 GBP) und RELX (+ 0,91 Prozent auf 30,97 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,72 Prozent auf 61,88 GBP), Siemens (-1,49 Prozent auf 275,25 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,49 Prozent auf 69,62 CHF) und UniCredit (-0,20 Prozent auf 83,56 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 619.237 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net