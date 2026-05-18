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STOXX 50-Performance im Fokus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels fester

19.05.26 09:27 Uhr
Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels fester | finanzen.net

Der STOXX 50 bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

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Um 09:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,46 Prozent auf 5.091,96 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 5.075,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5.068,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.074,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.094,21 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.176,96 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 5.212,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.554,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,72 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,65 Prozent auf 1.214,80 EUR), SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 152,84 EUR), National Grid (+ 2,07 Prozent auf 12,57 GBP), Unilever (+ 1,36 Prozent auf 43,13 GBP) und Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 79,24 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,73 Prozent auf 75,93 GBP), Siemens Energy (-0,28 Prozent auf 169,42 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 80,96 CHF), Enel (-0,10 Prozent auf 9,63 EUR) und GSK (-0,08 Prozent auf 18,75 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1.177.222 Aktien gehandelt. Mit 503,587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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