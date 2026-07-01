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Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX

02.07.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX | finanzen.net

Am Donnerstagmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

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Um 12:09 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,55 Prozent auf 25.177,96 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,088 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,061 Prozent schwächer bei 25.025,13 Punkten, nach 25.040,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.199,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.994,64 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der DAX mit 25.124,17 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der DAX bei 23.168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der DAX noch bei 23.790,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 4,94 Prozent auf 51,42 EUR), Deutsche Bank (+ 4,44 Prozent auf 31,07 EUR), Vonovia SE (+ 4,12 Prozent auf 22,22 EUR), Continental (+ 3,87 Prozent auf 75,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,09 Prozent auf 72,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,58 Prozent auf 75,89 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,54 EUR), Siemens Healthineers (-1,48 Prozent auf 33,97 EUR), HOCHTIEF (-1,29 Prozent auf 490,00 EUR) und SAP SE (-1,14 Prozent auf 139,28 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.855.825 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 214,311 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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