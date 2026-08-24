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Index-Performance

Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX

Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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52.00 EUR -0.26 EUR -0.50 %
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Scout24
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,304.00 EUR 185.00 EUR 0.71 %
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Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,80 Prozent auf 26.329,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26.334,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.119,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25.068,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.399,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 24.279,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.576,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4,65 Prozent auf 81,05 EUR), Infineon (+ 2,95 Prozent auf 55,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 152,84 EUR), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 286,90 EUR) und Zalando (+ 1,96 Prozent auf 23,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 51,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 73,22 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 57,90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.280.839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 217,128 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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