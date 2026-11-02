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Index-Performance im Fokus

Aufschläge in Frankfurt: Am Montagnachmittag Gewinne im SDAX

Aufschläge in Frankfurt: Am Montagnachmittag Gewinne im SDAX

Der SDAX steigt am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.00 EUR 0.15 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Douglas AG
7.73 EUR 0.15 EUR 1.98 %
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HAMBORNER REIT
4.00 EUR 0.02 EUR 0.63 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.14 EUR -0.01 EUR -0.52 %
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HelloFresh
2.68 EUR -0.07 EUR -2.55 %
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Hypoport SE
79.90 EUR -1.55 EUR -1.90 %
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init innovation in traffic systems SE
33.15 EUR -8.45 EUR -20.31 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.10 EUR 1.30 EUR 1.98 %
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Mutares
27.40 EUR 0.80 EUR 3.01 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74.10 EUR 4.60 EUR 6.62 %
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STO SE & Co. KGaA
105.80 EUR 1.40 EUR 1.34 %
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TeamViewer
7.26 EUR -0.14 EUR -1.96 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.48 EUR -0.16 EUR -0.58 %
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Indizes
SDAX
18,178.68 EUR 122.55 EUR 0.68 %
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Um 15:39 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent höher bei 18.116,91 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,364 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,080 Prozent höher bei 18.070,54 Punkten, nach 18.056,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18.061,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.216,57 Zähler.

SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.194,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 18.302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 16.731,99 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,39 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,61 Prozent auf 74,20 EUR), HelloFresh (+ 5,42 Prozent auf 2,84 EUR), Mutares (+ 4,77 Prozent auf 27,45 EUR), STO SE (+ 3,63 Prozent auf 108,60 EUR) und Douglas (+ 3,10 Prozent auf 7,98 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil init innovation in traffic systems SE (-23,73 Prozent auf 31,65 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,23 Prozent auf 1,11 EUR), Hypoport SE (-2,58 Prozent auf 79,40 EUR), TeamViewer (-2,33 Prozent auf 7,14 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,22 Prozent auf 27,26 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 756.840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research

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