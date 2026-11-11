Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

TecDAX-Marktbericht

11.11.26 15:57 Uhr

Der TecDAX performt am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,31 Prozent höher bei 4.084,24 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 577,410 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,197 Prozent stärker bei 4.039,44 Punkten, nach 4.031,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.094,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.039,06 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.978,41 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 4.090,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.515,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 9,73 Prozent auf 109,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (+ 5,32 Prozent auf 33,44 EUR), Infineon (+ 5,08 Prozent auf 51,54 EUR) und TeamViewer (+ 5,02 Prozent auf 5,06 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-1,38 Prozent auf 82,70 EUR), Nordex (-0,72 Prozent auf 41,22 EUR), SMA Solar (-0,54 Prozent auf 47,70 EUR), OHB SE (-0,48 Prozent auf 207,00 EUR) und Kontron (-0,26 Prozent auf 19,07 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.138.830 Aktien gehandelt. Mit 238,952 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net