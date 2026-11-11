DAX 26.625 +1,1%ESt50 6.385 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.517 +1,8%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,7%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
TecDAX-Marktbericht

Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Der TecDAX performt am Mittwoch positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.26 EUR 1.38 EUR 4.33 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
106.40 EUR 6.90 EUR 6.93 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.76 EUR 0.16 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
83.14 EUR -0.84 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
52.36 EUR 2.74 EUR 5.51 %
Charts | News | Analysen
Kontron
19.05 EUR -0.04 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Nordex AG
41.30 EUR -0.28 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
205.50 EUR -4.50 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
210.65 EUR 1.45 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
48.36 EUR 0.60 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.85 EUR 3.59 EUR 7.60 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
5.04 EUR 0.23 EUR 4.80 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.04 EUR 0.94 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,100.33 EUR 68.84 EUR 1.71 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,31 Prozent höher bei 4.084,24 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 577,410 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,197 Prozent stärker bei 4.039,44 Punkten, nach 4.031,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.094,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.039,06 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.978,41 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 4.090,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.515,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 9,73 Prozent auf 109,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (+ 5,32 Prozent auf 33,44 EUR), Infineon (+ 5,08 Prozent auf 51,54 EUR) und TeamViewer (+ 5,02 Prozent auf 5,06 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-1,38 Prozent auf 82,70 EUR), Nordex (-0,72 Prozent auf 41,22 EUR), SMA Solar (-0,54 Prozent auf 47,70 EUR), OHB SE (-0,48 Prozent auf 207,00 EUR) und Kontron (-0,26 Prozent auf 19,07 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.138.830 Aktien gehandelt. Mit 238,952 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.