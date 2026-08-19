Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen
Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
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Im TecDAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 0,27 Prozent aufwärts auf 4.069,99 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,842 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,210 Prozent fester bei 4.067,70 Punkten, nach 4.059,16 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.080,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.045,91 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,780 Prozent abwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 3.771,59 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 3.960,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.756,68 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,30 Prozent zu. Bei 4.284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,05 Prozent auf 248,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,16 Prozent auf 65,05 EUR), QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,73 Prozent auf 33,08 EUR) und PVA TePla (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-2,79 Prozent auf 89,98 EUR), Elmos Semiconductor (-1,86 Prozent auf 137,00 EUR), Nordex (-1,69 Prozent auf 38,50 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR) und freenet (-1,48 Prozent auf 23,94 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 4.731.811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,642 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.