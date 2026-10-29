Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen
Der TecDAX im Performance-Check.
Werte in diesem Artikel
Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 4.122,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 580,259 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 4.122,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4.115,60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.129,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.108,96 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,50 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 4.003,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.845,33 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.672,18 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13,76 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3,30 Prozent auf 32,51 EUR), HENSOLDT (+ 2,42 Prozent auf 88,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR), Nemetschek SE (+ 0,75 Prozent auf 73,50 EUR) und freenet (+ 0,54 Prozent auf 22,52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,12 Prozent auf 27,94 EUR), OHB SE (-4,04 Prozent auf 249,50 EUR), JENOPTIK (-2,35 Prozent auf 39,88 EUR), TeamViewer (-1,53 Prozent auf 7,40 EUR) und Drägerwerk (-1,15 Prozent auf 103,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 629.969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,444 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 7,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag