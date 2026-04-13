DAX23.956 +0,9%Est505.953 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +1,3%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.085 -0,5%Euro1,1800 +0,4%Öl98,98 +1,0%Gold4.777 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lufthansa-Aktie fester: Flugausfälle dauern an - weitere Streiks angekündigt Lufthansa-Aktie fester: Flugausfälle dauern an - weitere Streiks angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag in Grün

14.04.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag in Grün | finanzen.net

Am Dienstag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
137,70 EUR 1,60 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
54,17 EUR -0,31 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
65,02 EUR 1,28 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,95 EUR -0,24 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
272,00 EUR -2,80 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,20 EUR 0,82 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,91 EUR -0,33 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.482,00 EUR -13,80 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
58,40 EUR -0,54 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
65,50 EUR 0,65 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
235,90 EUR 4,65 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,30 EUR 0,84 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.965,7 PKT 223,3 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,94 Prozent stärker bei 23.966,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,024 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,891 Prozent auf 23.953,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23.742,44 Punkten am Vortag.

Bei 23.944,88 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.053,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der DAX mit 23.447,29 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der DAX mit 25.286,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der DAX einen Stand von 20.954,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,33 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Scout24 (+ 2,30 Prozent auf 66,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,27 Prozent auf 55,43 EUR), Continental (+ 2,26 Prozent auf 65,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,16 Prozent auf 89,72 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1.483,20 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR), Hannover Rück (-0,51 Prozent auf 272,40 EUR) und RWE (-0,41 Prozent auf 58,32 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.998.803 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,902 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
10:41Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:41Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen