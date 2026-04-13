Aufschläge in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag in Grün

Kursentwicklung

Am Dienstag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,94 Prozent stärker bei 23.966,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,024 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,891 Prozent auf 23.953,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23.742,44 Punkten am Vortag.

Bei 23.944,88 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.053,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der DAX mit 23.447,29 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der DAX mit 25.286,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der DAX einen Stand von 20.954,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,33 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Scout24 (+ 2,30 Prozent auf 66,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,27 Prozent auf 55,43 EUR), Continental (+ 2,26 Prozent auf 65,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,16 Prozent auf 89,72 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1.483,20 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR), Hannover Rück (-0,51 Prozent auf 272,40 EUR) und RWE (-0,41 Prozent auf 58,32 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.998.803 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,902 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net