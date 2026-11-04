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DAX aktuell

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
175.60 EUR 8.55 EUR 5.12 %
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Commerzbank
40.21 EUR 2.36 EUR 6.24 %
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Continental AG
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Deutsche Börse AG
312.70 EUR -0.80 EUR -0.26 %
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Deutsche Telekom AG
26.47 EUR 0.74 EUR 2.88 %
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Heidelberg Materials
172.75 EUR 16.45 EUR 10.52 %
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HOCHTIEF AG
370.60 EUR -13.00 EUR -3.39 %
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Infineon AG
51.93 EUR -0.29 EUR -0.56 %
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QIAGEN N.V.
45.16 EUR -0.12 EUR -0.26 %
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SAP SE
215.15 EUR 9.25 EUR 4.49 %
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Scout24
90.50 EUR 5.50 EUR 6.47 %
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Siemens Energy AG
121.70 EUR -8.04 EUR -6.20 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.16 EUR 2.40 EUR 3.49 %
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Vonovia SE
16.90 EUR 0.60 EUR 3.65 %
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Zalando
27.20 EUR 1.89 EUR 7.47 %
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Indizes
DAX 40
26,443.17 EUR 578.55 EUR 2.24 %
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Am Mittwoch legt der DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 2,12 Prozent auf 26.411,90 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,155 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 25.888,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25.864,62 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.429,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.876,82 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.231,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der DAX bei 26.202,35 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 23.949,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 10,12 Prozent auf 172,40 EUR), Zalando (+ 7,24 Prozent auf 27,12 EUR), Scout24 (+ 6,60 Prozent auf 91,20 EUR), Continental (+ 6,07 Prozent auf 71,00 EUR) und Commerzbank (+ 5,98 Prozent auf 40,26 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-4,58 Prozent auf 123,84 EUR), HOCHTIEF (-3,35 Prozent auf 369,80 EUR), Infineon (-1,37 Prozent auf 51,68 EUR), Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 314,50 EUR) und QIAGEN (+ 0,20 Prozent auf 45,11 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.410.967 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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