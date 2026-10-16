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XETRA-Handel im Blick

Aufschläge in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Aufschläge in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der DAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.90 EUR 0.85 EUR 0.54 %
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Brenntag SE
64.82 EUR 0.46 EUR 0.71 %
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Deutsche Telekom AG
25.84 EUR 0.20 EUR 0.78 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.53 EUR -0.07 EUR -0.18 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
44.82 EUR 0.84 EUR 1.90 %
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HOCHTIEF AG
375.20 EUR 4.60 EUR 1.24 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.65 EUR 0.87 EUR 2.19 %
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Merck KGaA
142.85 EUR 0.20 EUR 0.14 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547.80 EUR 6.80 EUR 1.26 %
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Rheinmetall AG
1,069.40 EUR 32.40 EUR 3.12 %
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RWE AG St.
57.90 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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SAP SE
202.00 EUR 1.05 EUR 0.52 %
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Siemens Energy AG
132.72 EUR -0.92 EUR -0.69 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.04 EUR 1.56 EUR 2.35 %
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Indizes
DAX 40
25,523.44 EUR 140.82 EUR 0.55 %
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Der DAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,54 Prozent auf 25.520,66 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,101 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,444 Prozent auf 25.495,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25.382,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.530,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.466,09 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,24 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 25.537,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, betrug der DAX-Kurs 24.915,49 Punkte. Der DAX wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 24.272,19 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,00 Prozent aufwärts. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,42 Prozent auf 1.050,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 134,84 EUR), HOCHTIEF (+ 1,74 Prozent auf 374,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,71 Prozent auf 44,61 EUR) und RWE (+ 1,59 Prozent auf 58,84 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-0,40 Prozent auf 64,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 543,20 EUR), Merck (-0,24 Prozent auf 142,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,20 Prozent auf 39,38 EUR) und SAP SE (-0,20 Prozent auf 200,85 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 410.602 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 227,308 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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