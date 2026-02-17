DAX25.136 +0,6%Est506.052 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.748 +1,4%Euro1,1834 -0,2%Öl67,78 +0,6%Gold4.925 +0,9%
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
DAX-Performance

Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

18.02.26 09:27 Uhr
Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

adidas
156,75 EUR 0,10 EUR 0,06%
Airbus SE
198,80 EUR 1,84 EUR 0,93%
BASF
49,83 EUR -0,57 EUR -1,13%
Bayer
45,88 EUR -3,47 EUR -7,03%
Brenntag SE
56,36 EUR -1,14 EUR -1,98%
Deutsche Börse AG
215,00 EUR -2,00 EUR -0,92%
Merck KGaA
127,10 EUR -0,20 EUR -0,16%
Porsche Automobil Holding SE
36,06 EUR 0,37 EUR 1,04%
Rheinmetall AG
1.642,50 EUR 37,00 EUR 2,30%
SAP SE
170,50 EUR 0,96 EUR 0,57%
Siemens AG
243,20 EUR 6,65 EUR 2,81%
Siemens Energy AG
164,15 EUR 3,80 EUR 2,37%
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,30 EUR 0,85 EUR 0,82%
DAX 40
25.122,4 PKT 124,0 PKT 0,50%
Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,62 Prozent stärker bei 25.153,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,515 Prozent höher bei 25.127,13 Punkten, nach 24.998,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.123,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.160,19 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,662 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25.297,13 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 23.180,53 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22.844,50 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,67 Prozent auf 1.654,50 EUR), Siemens (+ 2,38 Prozent auf 241,35 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 164,25 EUR), Porsche Automobil (+ 1,57 Prozent auf 36,32 EUR) und Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 199,18 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Brenntag SE (-5,19 Prozent auf 54,48 EUR), Bayer (-4,54 Prozent auf 47,08 EUR), BASF (-1,64 Prozent auf 49,79 EUR), Merck (-0,79 Prozent auf 126,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,79 Prozent auf 214,40 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 602.940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

