Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

DAX-Performance im Blick

06.10.26 09:28 Uhr

Der DAX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 25.390,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,541 Prozent fester bei 25.390,75 Punkten in den Handel, nach 25.254,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 25.354,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.393,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26.046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25.817,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24.378,29 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,47 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Merck (+ 3,31 Prozent auf 140,55 EUR), QIAGEN (+ 2,77 Prozent auf 41,30 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,13 Prozent auf 378,20 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 187,76 EUR) und Continental (+ 1,36 Prozent auf 69,94 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-1,11 Prozent auf 67,05 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), Daimler Truck (-0,58 Prozent auf 40,84 EUR), BASF (-0,49 Prozent auf 50,00 EUR) und Brenntag SE (-0,47 Prozent auf 59,06 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 277.824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net