Aufschläge in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Index-Performance im Fokus

11.09.26 17:57 Uhr

Der DAX entwickelte sich am Freitagabend positiv.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,77 Prozent auf 25.557,16 Punkte an der DAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,132 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,464 Prozent auf 25.478,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25.361,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 25.396,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.581,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,85 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der DAX mit 26.391,42 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der DAX noch bei 24.209,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der DAX bei 23.703,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,15 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.243.863 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 211,057 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,11 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net