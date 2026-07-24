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DAX-Performance im Fokus

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Der DAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 7.15 EUR 4.14 %
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Deutsche Telekom AG
27.06 EUR 0.59 EUR 2.23 %
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RWE AG St.
57.28 EUR -1.40 EUR -2.39 %
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SAP SE
152.32 EUR 11.60 EUR 8.24 %
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Scout24
70.25 EUR 2.10 EUR 3.08 %
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Siemens AG
273.55 EUR 1.85 EUR 0.68 %
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Siemens Energy AG
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Zalando
28.67 EUR 1.37 EUR 5.02 %
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Indizes
DAX 40
25,361.03 EUR 262.03 EUR 1.04 %
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Am Montag gewann der DAX via XETRA zum Handelsende 1,30 Prozent auf 25.424,41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,44 Prozent höher bei 25.459,32 Punkten, nach 25.099,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.365,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.560,40 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.671,22 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 24.083,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24.217,50 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,61 Prozent aufwärts. Bei 25.900,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), Scout24 (+ 4,82 Prozent auf 71,70 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 434,20 EUR), RWE (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR), EON SE (-2,50 Prozent auf 19,11 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.874.444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,526 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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