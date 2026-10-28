Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus

DAX-Marktbericht

28.10.26 17:57 Uhr

Der DAX verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,42 Prozent stärker bei 25.697,45 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,110 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25.577,36 Zählern und damit 0,052 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25.590,77 Punkte).

Bei 25.534,42 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.716,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25.374,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der DAX 25.464,01 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der DAX noch bei 24.278,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,72 Prozent zu. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,72 Prozent auf 42,59 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Symrise (-10,24 Prozent auf 89,80 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 26,09 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 81,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1.012,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7.429.784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net