Kursentwicklung

So bewegt sich der DAX am Morgen.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,59 Prozent stärker bei 25.888,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,157 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,586 Prozent auf 25.887,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,24 Punkten am Vortag.

Bei 25.849,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.889,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 3,30 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.319,77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26.091,33 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23.162,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 130,76 EUR), Infineon (+ 2,84 Prozent auf 50,60 EUR), Airbus SE (+ 1,56 Prozent auf 200,95 EUR), HOCHTIEF (+ 1,56 Prozent auf 365,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,55 Prozent auf 354,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 38,06 EUR), Henkel vz (-1,16 Prozent auf 86,84 EUR), Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 52,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 38,63 EUR) und BMW (-0,65 Prozent auf 54,64 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 341.181 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net