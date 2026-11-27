Index im Fokus

DAX-Handel heute.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 25.411,95 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,051 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,769 Prozent höher bei 25.409,54 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.215,52 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.396,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.435,74 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der DAX 25.590,77 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der DAX mit 26.367,24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.767,96 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,56 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Infineon (+ 3,81 Prozent auf 43,97 EUR), Siemens Energy (+ 3,52 Prozent auf 121,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 344,00 EUR) und Siemens (+ 1,66 Prozent auf 254,45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-1,77 Prozent auf 32,71 EUR), adidas (-1,38 Prozent auf 171,35 EUR), Beiersdorf (-1,01 Prozent auf 82,70 EUR), Symrise (-0,68 Prozent auf 96,52 EUR) und Henkel vz (-0,63 Prozent auf 87,84 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 263.121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net