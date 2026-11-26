DAX im Fokus

Der DAX bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag legt der DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1,95 Prozent auf 25.184,18 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,075 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,83 Prozent auf 25.153,11 Punkte an der Kurstafel, nach 24.702,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.195,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.121,12 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26.285,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, notierte der DAX bei 23.726,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,64 Prozent auf 117,68 EUR), Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 769,90 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), HOCHTIEF (+ 3,87 Prozent auf 338,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,04 Prozent auf 29,96 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,05 Prozent auf 38,40 EUR), QIAGEN (+ 0,08 Prozent auf 45,11 EUR), Beiersdorf (+ 0,17 Prozent auf 82,60 EUR), Zalando (+ 0,28 Prozent auf 28,56 EUR) und Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 88,28 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 536.341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net