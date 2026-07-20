Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind

Marktbericht

21.07.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 12:23 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,02 Prozent auf 24.964,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.980,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24.701,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24.997,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 24.195,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 24.244,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,62 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,92 Prozent auf 157,10 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 65,67 EUR), Daimler Truck (+ 1,88 Prozent auf 43,30 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 195,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,71 Prozent auf 464,20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Scout24 (-2,28 Prozent auf 70,80 EUR), Hannover Rück (-1,97 Prozent auf 248,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 506,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,90 Prozent auf 34,68 EUR) und Merck (-1,82 Prozent auf 132,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.209.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,657 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net