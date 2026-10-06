Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Index-Bewegung

06.10.26 09:28 Uhr

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,53 Prozent höher bei 25.452,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.488,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.296,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26.052,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 25.826,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.453,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 3,31 Prozent auf 140,55 EUR), QIAGEN (+ 2,77 Prozent auf 41,30 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,13 Prozent auf 378,20 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 187,76 EUR) und Continental (+ 1,36 Prozent auf 69,94 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-1,11 Prozent auf 67,05 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), Daimler Truck (-0,58 Prozent auf 40,84 EUR), BASF (-0,49 Prozent auf 50,00 EUR) und Brenntag SE (-0,47 Prozent auf 59,06 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 277.824 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net