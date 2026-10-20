Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Marktbericht

20.10.26 17:57 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 0,54 Prozent auf 25.350,00 Punkte an.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.409,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.049,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der LUS-DAX 25.310,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 24.711,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 3,84 Prozent auf 42,83 EUR), EON SE (+ 2,88 Prozent auf 18,02 EUR), Scout24 (+ 1,75 Prozent auf 81,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 41,36 EUR) und Merck (+ 1,42 Prozent auf 146,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Brenntag SE (-3,44 Prozent auf 62,26 EUR), Zalando (-2,89 Prozent auf 25,16 EUR), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) und Commerzbank (-1,08 Prozent auf 36,69 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.045.591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net