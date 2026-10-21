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LUS-DAX-Marktbericht

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Für den LUS-DAX ging es schlussendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.64 EUR 4.28 EUR 2.20 %
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Bayer
44.55 EUR 0.76 EUR 1.74 %
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Beiersdorf AG
81.60 EUR 0.22 EUR 0.27 %
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Continental AG
67.52 EUR -0.78 EUR -1.14 %
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Deutsche Telekom AG
25.56 EUR -0.17 EUR -0.66 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
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Henkel KGaA Vz.
78.64 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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Merck KGaA
143.85 EUR -2.60 EUR -1.78 %
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Rheinmetall AG
1,017.60 EUR -38.20 EUR -3.62 %
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SAP SE
208.80 EUR 6.00 EUR 2.96 %
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Siemens AG
267.15 EUR 7.50 EUR 2.89 %
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Siemens Energy AG
133.60 EUR 3.54 EUR 2.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.22 EUR -0.80 EUR -1.14 %
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Vonovia SE
16.62 EUR 0.04 EUR 0.27 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,647.00 EUR 215.00 EUR 0.85 %
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Am Mittwoch legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0,90 Prozent auf 25.660,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.711,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.252,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.625,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25.065,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.323,00 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,45 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR) und Siemens (+ 2,50 Prozent auf 266,75 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1.020,00 EUR), Merck (-2,83 Prozent auf 142,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,56 Prozent auf 38,45 EUR), Continental (-1,34 Prozent auf 67,74 EUR) und Beiersdorf (-1,17 Prozent auf 81,18 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.607.233 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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