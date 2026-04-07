Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX stürmt zum Start des Mittwochshandels vor

Kursverlauf

Anleger in Frankfurt zeigen sich derzeit in Feierlaune.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 3,74 Prozent fester bei 24.097,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.244,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23.228,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der LUS-DAX auf 23.656,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.197,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 19.645,00 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,91 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,07 Prozent auf 162,62 EUR), Infineon (+ 8,85 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens (+ 8,33 Prozent auf 227,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 8,28 Prozent auf 184,45 EUR) und Commerzbank (+ 8,13 Prozent auf 34,04 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil BASF (-0,62 Prozent auf 51,61 EUR), Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 255,00 EUR), RWE (-0,55 Prozent auf 58,36 EUR), Brenntag SE (+ 0,00 Prozent auf 57,56 EUR) und Hannover Rück (+ 0,44 Prozent auf 273,20 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.650.084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net