Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

Kursentwicklung

06.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 25.412,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.296,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.522,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26.052,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 25.826,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.453,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 4,56 Prozent auf 142,25 EUR), QIAGEN (+ 4,52 Prozent auf 42,00 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 73,34 EUR), Bayer (+ 2,12 Prozent auf 44,89 EUR) und SAP SE (+ 2,09 Prozent auf 188,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 188,22 EUR), Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 40,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 68,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.247.682 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net