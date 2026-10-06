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Kursentwicklung

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

Der LUS-DAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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Bayer
43.98 EUR -0.09 EUR -0.20 %
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Daimler Truck
40.78 EUR -0.51 EUR -1.24 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Henkel KGaA Vz.
73.00 EUR 0.48 EUR 0.66 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.55 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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Merck KGaA
138.20 EUR 2.50 EUR 1.84 %
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QIAGEN N.V.
40.31 EUR 0.30 EUR 0.75 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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Volkswagen (VW) St.
68.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,360.00 EUR 41.00 EUR 0.16 %
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Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 25.412,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.296,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.522,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26.052,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 25.826,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.453,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 4,56 Prozent auf 142,25 EUR), QIAGEN (+ 4,52 Prozent auf 42,00 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 73,34 EUR), Bayer (+ 2,12 Prozent auf 44,89 EUR) und SAP SE (+ 2,09 Prozent auf 188,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 188,22 EUR), Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 40,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 68,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.247.682 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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