Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Index im Fokus

09.11.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX machte am Montagabend Gewinne.

Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,33 Prozent auf 26.301,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25.717,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.306,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 25.175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26.364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.781,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR) und Commerzbank (+ 3,90 Prozent auf 39,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,98 Prozent auf 40,97 EUR), Symrise (-2,06 Prozent auf 94,36 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.884.881 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,935 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net