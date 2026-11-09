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Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Der LUS-DAX machte am Montagabend Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205.15 EUR 9.59 EUR 4.90 %
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Commerzbank
39.80 EUR 1.38 EUR 3.59 %
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Deutsche Börse AG
314.50 EUR -6.00 EUR -1.87 %
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Deutsche Telekom AG
26.15 EUR 0.30 EUR 1.16 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.43 EUR -0.82 EUR -1.94 %
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Hannover Rück
289.20 EUR -4.20 EUR -1.43 %
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Henkel KGaA Vz.
83.62 EUR 0.48 EUR 0.58 %
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Infineon AG
49.02 EUR 3.12 EUR 6.79 %
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Rheinmetall AG
846.00 EUR 31.00 EUR 3.80 %
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SAP SE
212.10 EUR 2.95 EUR 1.41 %
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Siemens Energy AG
124.06 EUR 7.30 EUR 6.25 %
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Siemens Healthineers AG
43.41 EUR -1.11 EUR -2.49 %
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Symrise AG
93.96 EUR -1.68 EUR -1.76 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.48 EUR 0.52 EUR 0.74 %
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Vonovia SE
17.33 EUR 0.38 EUR 2.24 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,363.00 EUR 661.00 EUR 2.57 %
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Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,33 Prozent auf 26.301,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25.717,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.306,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 25.175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26.364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.781,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR) und Commerzbank (+ 3,90 Prozent auf 39,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,98 Prozent auf 40,97 EUR), Symrise (-2,06 Prozent auf 94,36 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.884.881 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,935 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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