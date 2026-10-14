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MDAX im Blick

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Morgen erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.40 EUR 0.01 EUR 0.79 %
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
66.85 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Elmos Semiconductor
133.60 EUR 1.80 EUR 1.37 %
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freenet AG
22.48 EUR 0.14 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
79.26 EUR -0.30 EUR -0.38 %
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LEG Immobilien
44.96 EUR -0.32 EUR -0.71 %
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Lufthansa AG
7.09 EUR -0.14 EUR -1.99 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.00 EUR -0.99 EUR -2.36 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.96 EUR -0.14 EUR -0.56 %
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PUMA SE
23.69 EUR 0.17 EUR 0.72 %
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Siltronic AG
73.30 EUR 1.75 EUR 2.45 %
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Ströer SE & Co. KGaA
37.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
62.10 EUR 0.25 EUR 0.40 %
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thyssenkrupp AG
13.89 EUR -0.02 EUR -0.11 %
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Indizes
MDAX
30,272.94 EUR 252.45 EUR 0.84 %
News | Analysen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,56 Prozent fester bei 30.189,65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 335,459 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,372 Prozent stärker bei 30.132,02 Punkten, nach 30.020,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.122,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.212,01 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,442 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 31.057,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der MDAX noch bei 32.100,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der MDAX bei 30.074,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,55 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 2,05 Prozent auf 23,89 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,98 Prozent auf 133,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,92 Prozent auf 80,70 EUR), freenet (+ 1,90 Prozent auf 22,52 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,73 Prozent auf 45,92 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,61 Prozent auf 61,05 EUR), Ströer SE (-0,98 Prozent auf 36,46 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), Lufthansa (-0,78 Prozent auf 7,14 EUR) und DWS Group GmbH (-0,45 Prozent auf 66,45 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 259.870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,713 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:51 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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