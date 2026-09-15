Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus

Index-Performance

15.09.26 17:57 Uhr

Der MDAX machte am Abend Gewinne.

Der MDAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent auf 31.128,67 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 352,144 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,161 Prozent schwächer bei 31.007,02 Punkten in den Handel, nach 31.057,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30.779,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31.234,71 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 32.464,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.582,63 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 30.469,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0,481 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 5,28 Prozent auf 53,80 EUR), Sartorius vz (+ 4,70 Prozent auf 238,60 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,49 Prozent auf 103,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 135,40 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,54 Prozent auf 74,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil DWS Group GmbH (-3,06 Prozent auf 72,80 EUR), Evonik (-2,90 Prozent auf 17,44 EUR), LANXESS (-2,57 Prozent auf 13,64 EUR), Schaeffler (-2,45 Prozent auf 6,78 EUR) und TUI (-2,40 Prozent auf 6,49 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3.136.025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,084 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net