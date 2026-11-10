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MDAX-Performance

Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit Kursplus

Der MDAX verbucht heute Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
64.35 EUR 1.15 EUR 1.82 %
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Elmos Semiconductor
117.00 EUR -3.40 EUR -2.82 %
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freenet AG
23.60 EUR 0.20 EUR 0.85 %
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JENOPTIK AG
36.02 EUR -1.96 EUR -5.16 %
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K+S AG
13.11 EUR -0.31 EUR -2.31 %
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Lufthansa AG
8.79 EUR 0.12 EUR 1.41 %
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Nordex AG
41.26 EUR -1.94 EUR -4.49 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.27 EUR -0.37 EUR -0.79 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.52 EUR -0.53 EUR -2.03 %
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PUMA SE
27.33 EUR 0.36 EUR 1.33 %
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Siltronic AG
54.95 EUR 3.15 EUR 6.08 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
47.60 EUR 1.66 EUR 3.61 %
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thyssenkrupp AG
12.56 EUR 0.16 EUR 1.29 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83.70 EUR 1.70 EUR 2.07 %
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Indizes
MDAX
31,196.37 EUR 123.62 EUR 0.4 %
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Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent stärker bei 31.160,12 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 344,799 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,754 Prozent höher bei 31.307,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31.072,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.117,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 31.488,77 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.989,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32.251,14 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 29.141,20 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,582 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,97 Prozent auf 47,76 EUR), Siltronic (+ 3,33 Prozent auf 54,35 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,20 Prozent auf 83,60 EUR), PUMA SE (+ 2,00 Prozent auf 27,50 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,98 Prozent auf 64,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Elmos Semiconductor (-5,80 Prozent auf 113,60 EUR), K+S (-4,54 Prozent auf 12,83 EUR), Nordex (-3,45 Prozent auf 41,48 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 36,18 EUR) und Porsche Automobil (-2,26 Prozent auf 25,54 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.647.438 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,692 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK

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