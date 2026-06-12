Aufschläge in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der MDAX am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 2,14 Prozent auf 32.768,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 377,055 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,74 Prozent auf 32.640,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32.083,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 33.002,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32.640,67 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.365,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 28.819,46 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, betrug der MDAX-Kurs 29.742,09 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 8,66 Prozent auf 40,51 EUR), DEUTZ (+ 7,63 Prozent auf 9,80 EUR), Bilfinger SE (+ 6,60 Prozent auf 84,85 EUR), TUI (+ 6,36 Prozent auf 7,53 EUR) und Ströer SE (+ 6,20 Prozent auf 36,34 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RENK (-3,22 Prozent auf 44,72 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 74,20 EUR), Evonik (-0,95 Prozent auf 15,72 EUR), DWS Group GmbH (-0,66 Prozent auf 60,40 EUR) und United Internet (-0,61 Prozent auf 26,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5.100.767 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 43,951 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net