Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

XETRA-Handel im Blick

04.11.26 09:27 Uhr

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,12 Prozent fester bei 30.780,65 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 344,731 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,005 Prozent höher bei 30.744,93 Punkten, nach 30.743,36 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30.789,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30.699,02 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,961 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der MDAX bei 30.450,00 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 32.559,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.427,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,643 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 7,90 Prozent auf 64,20 EUR), Nordex (+ 4,88 Prozent auf 40,86 EUR), AIXTRON SE (+ 2,31 Prozent auf 35,01 EUR), Aurubis (+ 2,30 Prozent auf 138,10 EUR) und Salzgitter (+ 2,28 Prozent auf 50,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-3,51 Prozent auf 17,32 EUR), HENSOLDT (-3,19 Prozent auf 80,18 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,80 Prozent auf 86,90 EUR), IONOS (-2,35 Prozent auf 34,08 EUR) und RENK (-2,23 Prozent auf 36,13 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 228.045 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,683 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net