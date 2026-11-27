MDAX-Entwicklung

Für den MDAX geht es am Freitagmittag aufwärts.

Am Freitag steht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,35 Prozent im Plus bei 29.657,77 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 325,617 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,465 Prozent auf 29.400,14 Punkte an der Kurstafel, nach 29.263,97 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29.695,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.399,26 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 2,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.495,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der MDAX bei 32.947,28 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 29.531,25 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,27 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 7,97 Prozent auf 107,00 EUR), Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 50,90 EUR), AIXTRON SE (+ 5,38 Prozent auf 27,42 EUR), HENSOLDT (+ 5,27 Prozent auf 83,56 EUR) und Salzgitter (+ 4,93 Prozent auf 44,28 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RTL (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), LEG Immobilien (-0,84 Prozent auf 53,35 EUR), Ströer SE (-0,77 Prozent auf 38,78 EUR), PUMA SE (-0,60 Prozent auf 23,35 EUR) und Evonik (-0,59 Prozent auf 18,54 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 641.146 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net