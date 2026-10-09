Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagmittag

XETRA-Handel im Fokus

09.10.26 12:25 Uhr

Aktueller Marktbericht zum MDAX.

Am Freitag steigt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,70 Prozent auf 30.008,73 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,874 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,864 Prozent auf 29.761,69 Punkte an der Kurstafel, nach 29.506,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.744,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.070,13 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,45 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 32.078,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der MDAX bei 31.837,35 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 30.921,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,13 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 13,08 Prozent auf 49,80 EUR), thyssenkrupp (+ 6,04 Prozent auf 13,62 EUR), Nemetschek SE (+ 5,53 Prozent auf 67,80 EUR), RATIONAL (+ 4,76 Prozent auf 583,50 EUR) und CTS Eventim (+ 3,44 Prozent auf 58,70 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil K+S (-1,60 Prozent auf 14,75 EUR), United Internet (-1,20 Prozent auf 23,02 EUR), freenet (-0,71 Prozent auf 22,22 EUR), AUMOVIO (-0,58 Prozent auf 34,05 EUR) und Schaeffler (-0,50 Prozent auf 5,98 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.158.676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 36,886 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net