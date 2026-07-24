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Kursentwicklung

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Der MDAX performte schlussendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
38.17 EUR -1.81 EUR -4.53 %
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CTS Eventim
58.55 EUR 2.50 EUR 4.46 %
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Elmos Semiconductor
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freenet AG
24.66 EUR 0.26 EUR 1.07 %
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HENSOLDT
82.88 EUR 3.26 EUR 4.09 %
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IONOS
32.62 EUR 1.62 EUR 5.23 %
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Nemetschek SE
60.75 EUR 4.05 EUR 7.14 %
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Nordex AG
38.84 EUR -1.10 EUR -2.75 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.65 EUR -0.38 EUR -0.86 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.48 EUR 0.55 EUR 2.04 %
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Siltronic AG
84.55 EUR 1.30 EUR 1.56 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
74.05 EUR -4.15 EUR -5.31 %
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thyssenkrupp AG
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TUI AG
7.22 EUR 0.36 EUR 5.28 %
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Indizes
MDAX
32,106.50 EUR 140.97 EUR 0.44 %
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Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent stärker bei 32.152,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 353,458 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,834 Prozent stärker bei 32.232,02 Punkten, nach 31.965,53 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32.135,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32.480,61 Punkten lag.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der MDAX mit 31.588,65 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Stand von 30.362,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der MDAX-Kurs 31.484,37 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit IONOS (+ 5,62 Prozent auf 32,68 EUR), Nemetschek SE (+ 4,99 Prozent auf 60,00 EUR), CTS Eventim (+ 4,80 Prozent auf 58,95 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 82,96 EUR) und TUI (+ 3,96 Prozent auf 7,19 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,13 Prozent auf 74,30 EUR), Elmos Semiconductor (-5,40 Prozent auf 150,60 EUR), Siltronic (-5,36 Prozent auf 78,50 EUR), AIXTRON SE (-4,77 Prozent auf 38,31 EUR) und Nordex (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5.326.466 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,629 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
14.05.26 TUI Buy Deutsche Bank AG