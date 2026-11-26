MDAX aktuell

Beim MDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,88 Prozent fester bei 29.132,26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 325,716 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,20 Prozent auf 28.937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28.595,47 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29.159,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 28.937,84 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1,10 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.287,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32.521,35 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 29.220,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,96 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 4,51 Prozent auf 32,88 EUR), HENSOLDT (+ 4,27 Prozent auf 80,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,16 Prozent auf 42,52 EUR), Salzgitter (+ 3,92 Prozent auf 42,42 EUR) und DEUTZ (+ 3,68 Prozent auf 7,88 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-0,57 Prozent auf 24,30 EUR), Evonik (+ 0,11 Prozent auf 18,53 EUR), Delivery Hero (+ 0,16 Prozent auf 36,64 EUR), TUI (+ 0,35 Prozent auf 6,85 EUR) und freenet (+ 0,40 Prozent auf 24,80 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 260.446 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,583 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net