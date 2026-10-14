Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Kursverlauf

14.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:09 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent nach oben auf 18.150,37 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,633 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,359 Prozent stärker bei 18.132,76 Punkten, nach 18.067,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.163,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.132,76 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,038 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.182,00 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 18.179,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16.998,90 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 6,79 Prozent auf 2,61 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,29 Prozent auf 68,00 EUR), OHB SE (+ 2,94 Prozent auf 161,00 EUR), Grand City Properties (+ 2,89 Prozent auf 6,77 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 2,35 Prozent auf 4,14 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PNE (-15,92 Prozent auf 5,97 EUR), Südzucker (-1,13 Prozent auf 12,30 EUR), Vossloh (-1,09 Prozent auf 47,32 EUR), Energiekontor (-1,04 Prozent auf 23,90 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0,53 Prozent auf 18,74 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 339.593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net