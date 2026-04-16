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Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

17.04.26 09:28 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu | finanzen.net

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

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SDAX
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Am Freitag tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,18 Prozent fester bei 18.009,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,399 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,085 Prozent auf 17.993,48 Punkte an der Kurstafel, nach 17.978,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.020,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.993,48 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 5,22 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 16.917,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.329,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der SDAX-Kurs 15.107,91 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,77 Prozent nach oben. Bei 18.480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Wacker Neuson SE (+ 3,48 Prozent auf 20,20 EUR), Alzchem Group (+ 2,50 Prozent auf 184,60 EUR), HelloFresh (+ 1,64 Prozent auf 4,45 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,50 Prozent auf 74,60 EUR) und ATOSS Software (+ 1,15 Prozent auf 79,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen pbb (-2,64 Prozent auf 3,39 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,48 Prozent auf 1,53 EUR), Verve Group (-0,98 Prozent auf 1,51 EUR), KSB SE (-0,94 Prozent auf 1.054,00 EUR) und Südzucker (-0,83 Prozent auf 11,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 346.343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,281 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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