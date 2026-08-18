Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zu

SDAX-Kursentwicklung

25.08.26 12:25 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:08 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 1,26 Prozent auf 18.669,48 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94,317 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,478 Prozent auf 18.525,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18.437,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18.675,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.493,87 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.229,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der SDAX mit 18.871,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.177,16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,57 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,35 Prozent auf 13,20 EUR), PVA TePla (+ 4,11 Prozent auf 29,86 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,06 Prozent auf 71,80 EUR), Stabilus SE (+ 3,98 Prozent auf 17,26 EUR) und MBB SE (+ 3,85 Prozent auf 189,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-1,25 Prozent auf 198,00 EUR), Südzucker (-0,94 Prozent auf 12,62 EUR), ASTA Energy Solutions (-0,72 Prozent auf 55,40 EUR), Vincorion (-0,61 Prozent auf 21,02 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-0,55 Prozent auf 45,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 371.924 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von OHB SE mit 4,589 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 2,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net