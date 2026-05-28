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Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind

29.05.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind | finanzen.net

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

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SDAX
19.304,0 PKT 214,2 PKT 1,12%
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Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,05 Prozent höher bei 19.290,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92,880 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,378 Prozent auf 19.161,81 Punkte an der Kurstafel, nach 19.089,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19.318,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19.153,67 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,03 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.641,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der SDAX bei 18.194,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16.713,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,15 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.318,34 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Siltronic (+ 6,26 Prozent auf 101,90 EUR), Douglas (+ 5,09 Prozent auf 9,08 EUR), Stabilus SE (+ 4,98 Prozent auf 18,96 EUR), Verve Group (+ 3,53 Prozent auf 1,76 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,53 Prozent auf 4,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,46 Prozent auf 38,04 EUR), Springer Nature (-2,02 Prozent auf 19,40 EUR), SMA Solar (-1,91 Prozent auf 66,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,51 Prozent auf 26,06 EUR) und INDUS (-0,98 Prozent auf 30,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 406.871 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,033 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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