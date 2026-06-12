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SDAX im Blick

Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Plus

15.06.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Plus | finanzen.net

Das macht der SDAX am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Mutares
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PVA TePla AG
43,94 EUR 0,42 EUR 0,97%
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Wacker Neuson SE
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Indizes
SDAX
18.573,5 PKT 196,3 PKT 1,07%
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Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,10 Prozent fester bei 18.579,16 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 89,786 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.597,11 Zählern und damit 1,20 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.377,20 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18.567,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18.707,85 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.365,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der SDAX bei 16.784,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 16.737,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Wacker Neuson SE (+ 5,08 Prozent auf 19,02 EUR), Hypoport SE (+ 4,21 Prozent auf 82,85 EUR), JOST Werke (+ 4,13 Prozent auf 55,50 EUR), KSB SE (+ 4,05 Prozent auf 848,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,93 Prozent auf 99,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,21 Prozent auf 30,74 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,85 Prozent auf 51,20 EUR), Südzucker (-2,13 Prozent auf 11,04 EUR), Energiekontor (-2,07 Prozent auf 40,20 EUR) und Dermapharm (-1,44 Prozent auf 47,95 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.016.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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