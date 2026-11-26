SDAX aktuell

Der SDAX stieg am Donnerstag.

Am Donnerstag verbuchte der SDAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 2,36 Prozent auf 17.279,24 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85,573 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,21 Prozent auf 17.084,43 Punkte an der Kurstafel, nach 16.880,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.304,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.084,43 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SDAX noch bei 18.332,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.642,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16.325,95 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,440 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit tonies (+ 6,54 Prozent auf 13,04 EUR), pbb (+ 6,46 Prozent auf 2,70 EUR), OHB SE (+ 6,31 Prozent auf 192,20 EUR), SGL Carbon SE (+ 6,09 Prozent auf 4,44 EUR) und Vossloh (+ 5,22 Prozent auf 45,94 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Energiekontor (-7,17 Prozent auf 18,12 EUR), Drägerwerk (-3,60 Prozent auf 117,80 EUR), HelloFresh (-1,57 Prozent auf 3,27 EUR), SCHOTT Pharma (-1,19 Prozent auf 20,75 EUR) und MLP SE (-0,70 Prozent auf 11,32 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.805.819 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,362 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net