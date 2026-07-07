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Index-Performance im Fokus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus

So performte der SDAX letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
73.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Basler AG
28.65 EUR 1.55 EUR 5.72 %
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Dermapharm Holding SE
45.30 EUR -1.35 EUR -2.89 %
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Fielmann AG
42.50 EUR -0.25 EUR -0.58 %
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HelloFresh
3.79 EUR -0.06 EUR -1.64 %
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HORNBACH Holding
78.30 EUR -2.60 EUR -3.21 %
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init innovation in traffic systems SE
48.10 EUR 2.20 EUR 4.79 %
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LPKF Laser & Electronics AG
18.00 EUR 1.05 EUR 6.19 %
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MBB SE
168.20 EUR -0.80 EUR -0.47 %
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Mutares
27.15 EUR 0.15 EUR 0.56 %
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PVA TePla AG
37.46 EUR 0.48 EUR 1.30 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
62.60 EUR -5.90 EUR -8.61 %
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SCHOTT Pharma
19.96 EUR 1.26 EUR 6.74 %
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Indizes
SDAX
18,074.65 EUR 153.13 EUR 0.85 %
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Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,93 Prozent höher bei 18.088,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87,825 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 18.146,17 Punkte an der Kurstafel, nach 17.921,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17.988,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.175,82 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 2,51 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SDAX 18.024,89 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.033,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 18.018,89 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 13,51 Prozent auf 20,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,93 Prozent auf 17,75 EUR), Basler (+ 5,31 Prozent auf 28,75 EUR), PVA TePla (+ 4,80 Prozent auf 38,44 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 3,80 Prozent auf 47,85 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8,05 Prozent auf 62,25 EUR), Dermapharm (-2,46 Prozent auf 45,55 EUR), HelloFresh (-1,87 Prozent auf 3,73 EUR), MBB SE (-1,07 Prozent auf 165,80 EUR) und ATOSS Software (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 965.354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Fielmann mit 3,669 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG