DAX 25.260 +0,7%ESt50 6.221 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,22 +2,0%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.929 +0,4%Euro 1,1203 +0,1%Öl 104,1 -0,6%Gold 4.181 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
7.03 EUR 0.06 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Energiekontor AG
23.90 EUR 0.30 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen
Grand City Properties S.A.
6.56 EUR -0.13 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.70 EUR -0.02 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
init innovation in traffic systems SE
43.00 EUR -0.15 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.50 EUR -0.10 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
14.00 EUR -0.25 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Mutares
25.50 EUR 1.10 EUR 4.51 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
157.00 EUR -2.20 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
53.20 EUR 1.00 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen
SGL Carbon SE
5.57 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Springer Nature
20.55 EUR -0.05 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.94 EUR -0.86 EUR -3.21 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,132.54 EUR 34.34 EUR 0.19 %
News | Analysen

Am Montag gewinnt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,15 Prozent auf 18.124,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,126 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,250 Prozent stärker bei 18.143,45 Punkten in den Handel, nach 18.098,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.124,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.157,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.346,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 18.128,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17.124,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SGL Carbon SE (+ 2,55 Prozent auf 5,62 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), Douglas (+ 1,56 Prozent auf 7,15 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 69,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,76 Prozent auf 13,95 EUR), Grand City Properties (-1,64 Prozent auf 6,58 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,81 Prozent auf 42,85 EUR) und Energiekontor (-0,63 Prozent auf 23,75 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65.250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Grand City Properties-Aktie mit 8,60 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle OHB Aktie News

Werbung

OHB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:51 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.