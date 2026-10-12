Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Index im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag gewinnt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,15 Prozent auf 18.124,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,126 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,250 Prozent stärker bei 18.143,45 Punkten in den Handel, nach 18.098,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.124,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.157,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.346,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 18.128,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17.124,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SGL Carbon SE (+ 2,55 Prozent auf 5,62 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), Douglas (+ 1,56 Prozent auf 7,15 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 69,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,76 Prozent auf 13,95 EUR), Grand City Properties (-1,64 Prozent auf 6,58 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,81 Prozent auf 42,85 EUR) und Energiekontor (-0,63 Prozent auf 23,75 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65.250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Grand City Properties-Aktie mit 8,60 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net