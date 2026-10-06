Aufschläge in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen

Index im Fokus

06.10.26 17:57 Uhr

Der SDAX verbuchte am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Letztendlich kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 1,11 Prozent auf 18.362,40 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,738 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,438 Prozent auf 18.240,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18.160,62 Punkten am Vortag.

Bei 18.457,22 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.233,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 18.734,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.539,47 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 17.476,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,80 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SGL Carbon SE (+ 10,59 Prozent auf 5,38 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 6,92 Prozent auf 61,80 EUR), Medios (+ 5,44 Prozent auf 10,86 EUR), secunet Security Networks (+ 5,23 Prozent auf 261,50 EUR) und JOST Werke (+ 4,13 Prozent auf 63,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Euroshop (-6,43 Prozent auf 16,58 EUR), 1&1 (-3,51 Prozent auf 23,40 EUR), OHB SE (-2,21 Prozent auf 168,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,11 Prozent auf 26,00 EUR) und tonies (-1,37 Prozent auf 11,56 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 922.177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,282 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net