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Kursentwicklung im Fokus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

03.07.26 09:27 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne | finanzen.net

Der SDAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

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Indizes
SDAX
18.337,8 PKT 108,6 PKT 0,60%
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Am Freitag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,59 Prozent stärker bei 18.337,26 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 87,646 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,398 Prozent stärker bei 18.301,72 Punkten, nach 18.229,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.337,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.297,19 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 2,66 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.769,86 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 16.724,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17.599,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,66 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Befesa (+ 2,90 Prozent auf 30,20 EUR), Stabilus SE (+ 2,47 Prozent auf 15,78 EUR), Energiekontor (+ 2,46 Prozent auf 37,50 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,34 Prozent auf 19,65 EUR) und Basler (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,53 Prozent auf 67,55 EUR), Deutsche Euroshop (-1,34 Prozent auf 17,68 EUR), PATRIZIA SE (-1,13 Prozent auf 7,85 EUR), ATOSS Software (-0,82 Prozent auf 72,40 EUR) und Vincorion (-0,74 Prozent auf 17,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 74.922 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,815 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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