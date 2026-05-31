Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich

Kursentwicklung

Der SDAX bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:09 Uhr um 0,36 Prozent auf 19.262,88 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 93,493 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,693 Prozent stärker bei 19.325,96 Punkten, nach 19.192,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 19.262,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.325,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SDAX mit 17.911,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18.194,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 16.657,58 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 4,22 Prozent auf 46,95 EUR), adesso SE (+ 3,96 Prozent auf 63,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,45 Prozent auf 7,79 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,43 Prozent auf 39,20 EUR) und TeamViewer (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Verve Group (-2,31 Prozent auf 1,78 EUR), SCHOTT Pharma (-1,98 Prozent auf 17,84 EUR), Eckert Ziegler (-1,88 Prozent auf 16,21 EUR), Siltronic (-1,72 Prozent auf 102,90 EUR) und Befesa (-1,49 Prozent auf 36,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 184.865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,007 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,93 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net