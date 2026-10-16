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XETRA-Handel im Blick

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.55 EUR 0.40 EUR 1.73 %
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Dermapharm Holding SE
38.10 EUR -0.55 EUR -1.42 %
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Deutsche Euroshop AG
14.82 EUR -0.20 EUR -1.33 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
96.10 EUR -14.90 EUR -13.42 %
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
63.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EVOTEC SE
2.58 EUR 0.08 EUR 3.28 %
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HAMBORNER REIT
4.11 EUR 0.02 EUR 0.49 %
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HelloFresh
2.98 EUR -0.08 EUR -2.71 %
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Hypoport SE
79.90 EUR 7.35 EUR 10.13 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.50 EUR 0.30 EUR 0.44 %
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LPKF Laser & Electronics AG
12.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
24.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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OHB SE
195.20 EUR 27.40 EUR 16.33 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.20 EUR 3.68 EUR 14.42 %
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Vincorion
19.44 EUR 0.89 EUR 4.80 %
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Indizes
SDAX
18,300.04 EUR 346.24 EUR 1.93 %
News | Analysen

Am Freitag springt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,99 Prozent auf 18.310,69 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,083 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,568 Prozent auf 18.055,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17.953,80 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18.380,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.047,70 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,922 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.166,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der SDAX mit 18.329,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der SDAX 17.017,88 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 15,92 Prozent auf 196,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,44 Prozent auf 29,04 EUR), Hypoport SE (+ 9,23 Prozent auf 79,90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 9,20 Prozent auf 16,38 EUR) und Vincorion (+ 5,11 Prozent auf 19,55 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-1,65 Prozent auf 11,90 EUR), HelloFresh (-0,99 Prozent auf 3,01 EUR), Dermapharm (-0,92 Prozent auf 37,80 EUR), Drägerwerk (-0,42 Prozent auf 95,90 EUR) und Einhell Germany vz (-0,31 Prozent auf 64,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 731.335 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:11 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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