Aufschläge in Frankfurt: So steht der TecDAX am Montagnachmittag

TecDAX im Fokus

12.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX steigt am ersten Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent nach oben auf 3.994,96 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 557,198 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3.979,30 Zählern und damit 0,022 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.978,41 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.973,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.005,81 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 3.658,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,23 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5,35 Prozent auf 80,30 EUR), Nemetschek SE (+ 3,34 Prozent auf 69,65 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 34,00 EUR), SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR) und TeamViewer (+ 1,96 Prozent auf 7,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-7,66 Prozent auf 2,56 EUR), Siltronic (-4,36 Prozent auf 75,75 EUR), Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Elmos Semiconductor (-2,60 Prozent auf 142,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.755.239 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net