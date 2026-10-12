DAX 25.287 +0,8%ESt50 6.199 +0,4%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,14 +1,2%Nas 27.270 -0,4%Bitcoin 74.202 -0,6%Euro 1,1175 -0,2%Öl 106,8 +2,0%Gold 4.165 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
TecDAX im Fokus

Aufschläge in Frankfurt: So steht der TecDAX am Montagnachmittag

Aufschläge in Frankfurt: So steht der TecDAX am Montagnachmittag

Der TecDAX steigt am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
24.89 EUR 0.14 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Elmos Semiconductor
143.20 EUR -4.20 EUR -2.85 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.55 EUR -0.28 EUR -9.84 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
21.70 EUR -0.40 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
80.60 EUR 4.14 EUR 5.41 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
57.18 EUR -1.81 EUR -3.07 %
Charts | News | Analysen
IONOS
32.86 EUR -0.14 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Nemetschek SE
67.40 EUR -0.05 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
194.46 EUR 3.12 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
77.20 EUR -2.65 EUR -3.32 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
66.25 EUR 0.20 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.00 EUR 0.14 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.70 EUR -1.10 EUR -4.10 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
3,994.36 EUR 15.95 EUR 0.4 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent nach oben auf 3.994,96 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 557,198 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3.979,30 Zählern und damit 0,022 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.978,41 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.973,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.005,81 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 3.658,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,23 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5,35 Prozent auf 80,30 EUR), Nemetschek SE (+ 3,34 Prozent auf 69,65 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 34,00 EUR), SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR) und TeamViewer (+ 1,96 Prozent auf 7,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-7,66 Prozent auf 2,56 EUR), Siltronic (-4,36 Prozent auf 75,75 EUR), Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Elmos Semiconductor (-2,60 Prozent auf 142,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.755.239 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.