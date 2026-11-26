TecDAX-Performance im Blick

Der TecDAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 2,09 Prozent auf 3.840,48 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 543,232 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,665 Prozent auf 3.786,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3.761,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.841,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3.786,82 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,852 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4.056,47 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.019,10 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Stand von 3.528,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 7,19 Prozent auf 99,90 EUR), JENOPTIK (+ 5,15 Prozent auf 33,08 EUR), SMA Solar (+ 5,02 Prozent auf 44,32 EUR), OHB SE (+ 4,98 Prozent auf 189,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,75 Prozent auf 42,76 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-2,45 Prozent auf 119,20 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 2,49 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR) und freenet (+ 1,05 Prozent auf 24,96 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.886.156 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,599 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net